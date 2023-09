Journées Portes Ouvertes Atelier d’Artiste de Sophi Beaucourt 380 Route de la Dordogne Meyronne, 14 octobre 2023, Meyronne.

Meyronne,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Dans mon atelier de poche à Meyronne, je crée et fabrique des scénette en trois dimensions dans des boîtes et des globes. Espaces clos où l’amoureuse d’objets éclectiques que je suis fait se rencontrer bibelots, figurines et créations personnelles pour illustrer des histoires célèbres ou mes simples élucubrations. A travers une archéologie de l’enfance très personnelle, je vous invite à laisser votre imaginaire explorer mes univers décalés. Perrault, Alice o merveilles, Monstres aquariums secs s’exposent en 50 œuvres originales..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

380 Route de la Dordogne

Meyronne 46200 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 Artists invite you to enter their studios to discover their universe

In my pocket studio in Meyronne, I create and fabricate three-dimensional scenettes in boxes and globes. As a lover of eclectic objects, I create enclosed spaces where knick-knacks, figurines and personal creations come together to illustrate famous stories or my simple flights of fancy. Through a very personal archaeology of childhood, I invite you to let your imagination explore my offbeat worlds. Perrault, Alice o merveilles and dry aquarium monsters are on display in 50 original works.

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitarán a entrar en sus estudios para descubrir su mundo

En mi taller de bolsillo de Meyronne, creo y fabrico escenografías tridimensionales en cajas y globos. Como amante de los objetos eclécticos, utilizo estos espacios cerrados para reunir chucherías, figuritas y mis propias creaciones para ilustrar historias famosas o mis simples fantasías. A través de una arqueología muy personal de la infancia, le invito a dejar que su imaginación explore mis mundos extravagantes. Perrault, Alice o merveilles y monstruos de acuario seco se exhiben en 50 obras originales.

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

In meinem Taschenatelier in Meyronne entwerfe und produziere ich dreidimensionale Szenen in Schachteln und Globen. Als Liebhaberin eklektischer Objekte lasse ich Nippes, Figuren und eigene Kreationen aufeinandertreffen, um berühmte Geschichten oder meine einfachen Phantasien zu illustrieren. Durch eine sehr persönliche Archäologie der Kindheit lade ich Sie ein, Ihre Vorstellungskraft meine schrägen Welten erkunden zu lassen. Perrault, Alice o merveilles, Monsters aquariums secs stellen sich in 50 originellen Werken aus.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Vallée de la Dordogne