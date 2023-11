Spectacle – Les 7 capiteux 380 Bd Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville, 2 décembre 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

La Compagnie du Mont Royal fait son show au CASINO d’HAUTEVILLE ! Avec les 7 capiteux, venez profiter d’un spectacle lyrico déjanté !.

2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

380 Bd Frédéric Dumarest Casino d’Hauteville

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The Compagnie du Mont Royal puts on a show at the CASINO d?HAUTEVILLE! Join the 7 capiteux for a wildly lyrical show!

¡La Compagnie du Mont Royal ofrece un espectáculo en el CASINO d’HAUTEVILLE! Con los 7 capiteux, ¡ven a disfrutar de un espectáculo lírico de locura!

Die Compagnie du Mont Royal zeigt ihre Show im CASINO d?HAUTEVILLE! Mit den 7 capiteux, genießen Sie eine verrückte lyrico-Show!

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey