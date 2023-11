Concert de Sainte Cécile 380 Avenue Wofgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence, 2 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Pour son concert de fin d’année et fêter la Ste Cécile 2023, l’Harmonie Municipale d’Aix-en-Provence a choisi un programme où se mêleront humour, fantaisie et diversité, dont le fil conducteur restera la passion de la musique..

2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

380 Avenue Wofgang Amadeus Mozart Auditorium du Conservatoire d’Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For its end-of-year concert to celebrate St. Cecilia?s Day 2023, the Harmonie Municipale d?Aix-en-Provence has chosen a program combining humor, fantasy and diversity, with a common thread of passion for music.

Para su concierto de fin de año y para celebrar la Fiesta de Santa Cecilia 2023, la Harmonie Municipale d’Aix-en-Provence ha elegido un programa que combina humor, fantasía y diversidad, con el hilo conductor de la pasión por la música.

Für ihr Jahresabschlusskonzert und zur Feier der Ste Cécile 2023 hat die Harmonie Municipale d’Aix-en-Provence ein Programm ausgewählt, in dem sich Humor, Fantasie und Vielfalt vermischen, wobei der rote Faden die Leidenschaft für die Musik bleiben wird.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence