Concert « Voyage en Italie » 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 2 février 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-02 21:30:00

Venez vivre un magnifique voyage dans l’Italie du XIXe siècle avec le Chœur Région Sud PACA, dirigé par Michel Piquemal, le Chœur interprétera la « Messa di Gloria » de Puccini ainsi que des extraits des « Péchés de vieillesse » de Rossini..

Venez vivre un magnifique voyage dans l’Italie du XIXe siècle avec le Chœur Région Sud PACA, dirigé par Michel Piquemal, le Chœur interprétera la « Messa di Gloria » de Puccini ainsi que des extraits des « Péchés de vieillesse » de Rossini.

Programme : Puccini, « Messa di Gloria », et Rossini, « Motets » et « Pièces pour piano »



Distribution :

● Chœur Région Sud

● Direction : Michel Piquemal

● Pianos : Nelly Fourcade et Philippe Reymond

● Timbales : Gisèle David

● Ténor : Charles Mesrine

● Basse : Jacques Freschel.

EUR.

380 Avenue Mozart Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence