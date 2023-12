Le Fabuleux Fablier de Jean-François Zygel 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 25 janvier 2024 20:00, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Jean-François Zygel déploie toute sa virtuosité en l’honneur de Jean de La Fontaine. Le célèbre pianiste improvisateur met en musique les allégories animalières des fables dans des compositions instantanées, au gré de sa fantaisie et de son inspiration..

2024-01-25 20:00:00 fin : 2024-01-25 . EUR.

380 Avenue Mozart Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jean-François Zygel deploys his virtuosity in honor of Jean de La Fontaine. The celebrated improvising pianist sets the animal allegories of the fables to music in instant compositions, according to his whim and inspiration.

Jean-François Zygel despliega todo su virtuosismo en honor de Jean de La Fontaine. El célebre pianista improvisador pone música a las alegorías animales de las fábulas en composiciones instantáneas, según su capricho e inspiración.

Jean-François Zygel entfaltet zu Ehren von Jean de La Fontaine seine ganze Virtuosität. Der berühmte Improvisationspianist vertont die Tierallegorien der Fabeln in Instant-Kompositionen, ganz nach seiner Fantasie und Inspiration.

