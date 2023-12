Résidence Eric Tanguy 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19

Résidence Eric Tanguy

VENDREDI 19 JANVIER 2024

20h00 Concert hors les murs (Fondation Vasarely)

Les étudiants de l’IESM*



SAMEDI 20 JANVIER 2024



09h30-12h00 Master-class – œuvres d’Eric Tanguy

14h00-17h00 Master-class – œuvres d’Eric Tanguy



20h30 Concert – Ensemble de violoncelles et voix

Huit tableaux pour Orphée | E. Tanguy

Bachianas Brasilieras n° 3 et 5 | H. Villa-Lobos

O vos omnes | Pablo Casals

Les rois mages | Pablo Casals

San Marti del Canigo | Pablo Casals



* Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique Europe et Méditerranée (Pôle Sup – Région Sud)



DIMANCHE 21 JANVIER 2024



09h30 -12h00 Master-class – œuvres d’Eric Tanguy



17h00 Concert IESM – In a dream

Sonate posthume pour violon et piano | M. Ravel

Les oiseaux tristes & Alborada del gracioso | M. Ravel

In a dream pour violon et piano | E. Tanguy

Danse macabre pour violon et piano | C. Saint Saens

Sonate n° 2 pour violon et piano | B. Bartok

380 Avenue Mozart Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



