Concert Cham de Noël 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 21 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Les élèves Classe à Horaires Aménagés du collège Mignet se rassemblent en cette fin d’année pour un concert de Noël, au Conservatoire Darius Milhaud..

2023-12-21 17:00:00 fin : 2023-12-21 . .

380 Avenue Mozart Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Classe à Horaires Aménagés students from collège Mignet are getting together at the end of the year for a Christmas concert at the Conservatoire Darius Milhaud.

A finales de año, los alumnos de las clases de horario especial del instituto Mignet se reúnen para un concierto de Navidad en el Conservatorio Darius Milhaud.

Die Schülerinnen und Schüler der Classe à Horaires Aménagés des Collège Mignet versammeln sich am Ende des Jahres zu einem Weihnachtskonzert im Conservatoire Darius Milhaud.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence