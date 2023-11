Orchestres Benjamin et junior 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 20 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Les orchestres Benjamin et junior du conservatoire, pour ce concert de Noël, vous présentent leur travail du premier trimestre..

380 Avenue Mozart Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The conservatory’s Benjamin and junior orchestras present their work from the first term at this Christmas concert.

Para este concierto de Navidad, las orquestas benjamín y junior del Conservatorio presentarán sus trabajos del primer trimestre.

Die Benjamin- und Juniororchester des Konservatoriums präsentieren Ihnen in diesem Weihnachtskonzert ihre Arbeit des ersten Trimesters.

