Concert Symphonique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 16 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Composées en 1840, les six mélodies pour mezzo-soprano et orchestre des Nuits d’été consacre la passion de Berlioz pour la poésie de Théophile Gautier. Concert Symphonique au Conservatoire Darius Milhaud..

2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

380 Avenue Mozart Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Composed in 1840, the six melodies for mezzo-soprano and orchestra in Les Nuits d?été consecrate Berlioz?s passion for the poetry of Théophile Gautier. Symphonic concert at the Conservatoire Darius Milhaud.

Compuestas en 1840, las seis melodías para mezzosoprano y orquesta de Les Nuits d’été son la culminación de la pasión de Berlioz por la poesía de Théophile Gautier. Concierto sinfónico en el Conservatorio Darius Milhaud.

Die sechs 1840 komponierten Melodien für Mezzosopran und Orchester aus Les Nuits d’été (Sommernächte) sind Berlioz’ Leidenschaft für die Poesie von Théophile Gautier gewidmet. Symphoniekonzert am Conservatoire Darius Milhaud.

