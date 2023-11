Concert des Lauréats de l’IESM 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Concert des lauréats de l’IESM à l’auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud.

2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 . .

380 Avenue Mozart Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert of the IESM laureates at the Campra auditorium of the Conservatoire Darius Milhaud

Concierto de los laureados del IESM en el auditorio Campra del Conservatorio Darius Milhaud

Konzert der IESM-Preisträger im Campra-Auditorium des Darius-Milhaud-Konservatoriums

