Jehan Alain, un imaginaire singulier 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 27 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

A la croisée des chemins entre l’héritage de Debussy et l’impertinence des « années folles », Jehan Alain crée en quelques années un uni-vers musical inclassable, avant de mourir pour la France en 1940, à l’âge de 29 ans..

2023-11-27 20:00:00 fin : 2023-11-27 . .

380 Avenue Mozart Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At the crossroads between the legacy of Debussy and the impertinence of the « Roaring Twenties », Jehan Alain created an unclassifiable musical uni-versus in just a few years, before dying for France in 1940 at the age of 29.

En la encrucijada entre el legado de Debussy y la impertinencia de los « locos años veinte », Jehan Alain creó en pocos años un uni-versus musical inclasificable, antes de morir por Francia en 1940 a los 29 años.

An der Schnittstelle zwischen Debussys Erbe und der Frechheit der « Roaring Twenties » schuf Jehan Alain innerhalb weniger Jahre ein unklassifizierbares musikalisches Universe, bevor er 1940 im Alter von 29 Jahren für Frankreich starb.

