Rencontre Contrebasse 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 18 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Après une journée d’échange entre les professeurs et les élèves des classes de contrebasse de la région, un concert de restitution mettra à l’honneur le travail accompli collectivement au Conservatoire Darius Milhaud..

2023-11-18 17:00:00 fin : 2023-11-18 . .

380 Avenue Mozart Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After a day of exchanges between teachers and students from the region’s double bass classes, a final concert will showcase the work accomplished collectively at the Conservatoire Darius Milhaud.

Tras una jornada de intercambios entre profesores y alumnos de contrabajo de la región, un concierto final mostrará el trabajo realizado colectivamente en el Conservatorio Darius Milhaud.

Nach einem Tag des Austauschs zwischen Lehrern und Schülern der Kontrabassklassen aus der Region wird die gemeinsam am Conservatoire Darius Milhaud geleistete Arbeit in einem Rückgabekonzert gewürdigt.

