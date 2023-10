Ligeti Ricercata 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 16 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le concert sera égayé d’apartés musicologiques et poétiques proposés par les élèves et les lauréats de l’UV 3 de culture musicale au Conservatoire Darius Milhaud..

2023-11-16 20:00:00

380 Avenue Mozart Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The concert will be enlivened by musicological and poetic asides proposed by students and graduates of the UV 3 musical culture course at the Conservatoire Darius Milhaud.

El concierto estará amenizado por asides musicológicos y poéticos ofrecidos por los alumnos y diplomados del curso de cultura musical UV 3 del Conservatorio Darius Milhaud.

Das Konzert wird durch musikwissenschaftliche und poetische Aperçus aufgelockert, die von Schülern und Preisträgern des UV 3 für Musikkultur am Conservatoire Darius Milhaud vorgetragen werden.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence