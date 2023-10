Concert symphonique de l’IESM 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 5 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’IESM vous présente la seconde session de son orchestre symphonique constitué de 60 jeunes étudiants sous la direction musicale d’un chef d’orchestre invité de notoriété internationale : Arie van Beek..

2023-11-05 17:00:00 fin : 2023-11-05 18:30:00. .

380 Avenue Mozart Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



IESM presents the second session of its symphony orchestra, made up of 60 young students under the musical direction of an internationally renowned guest conductor: Arie van Beek.

El IESM presenta la segunda sesión de su orquesta sinfónica, formada por 60 jóvenes estudiantes bajo la dirección musical de un director invitado de renombre internacional: Arie van Beek.

Das IESM präsentiert Ihnen die zweite Session seines Symphonieorchesters, das aus 60 jungen Studenten besteht und unter der musikalischen Leitung eines international bekannten Gastdirigenten steht: Arie van Beek.

