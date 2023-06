Mahler Chamber Orchestra – Affinités électives 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 19 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Ce concert, carte blanche donnée à George Benjamin, est l’occasion de rappeler son goût pour la musique de Ravel, le piano et la voix, de même que l’amitié pleine d’estime qui le lie à un autre grand compositeur contemporain : Hans Abrahamsen..

2023-07-19 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-19 . EUR.

380 Avenue Mozart Conservatoire Darius Milhaud

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This concert is a carte blanche to George Benjamin as part of the portrait dedicated to him: here is an opportunity to recall his taste for Ravel’s music, piano, and voice, as well as the esteemed friendship that links him to another great contemporary composer: Hans Abrahamsen.

Este concierto, una carta blanca dada a George Benjamin, es una oportunidad para recordar su amor por la música de Ravel, el piano y la voz, así como su apreciada amistad con otro gran compositor contemporáneo: Hans Abrahamsen.

Dieses Konzert ist eine Carte blanche für George Benjamin und bietet die Gelegenheit, an seine Vorliebe für Ravels Musik, das Klavier und die Stimme sowie an seine Freundschaft mit einem anderen großen zeitgenössischen Komponisten zu erinnern: Hans Abrahamsen.

