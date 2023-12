Beethoven Symphonie n°7 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 17 février 2024, Aix-en-Provence.

La Septième Symphonie était certainement l’une des œuvres dont Beethoven était le plus fier. Elle faisait aussi l’admiration du fort exigeant Wagner, c’est dire !.

Anima Eterna, familier du Grand Théâtre, et cette fois en formation pour instruments à vent, nous entraîne entre les notes, par-dessus les sons de ce chef-d’œuvre, avec la complicité d’Antoine Pecqueur. Également bassoniste dans l’ensemble musical, le musicien-médiateur exprime tout haut sa curiosité et partage ses réflexions sur cette irrésistible version de la Symphonie n°7 pour « harmonie » et rend le génie de Beethoven encore plus actuel et exceptionnel !

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



