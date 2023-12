Amor, Furor 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 14 février 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:00:00

fin : 2024-02-14

Avec le Cercle de l’Harmonie, orchestre en résidence depuis 2018 au Grand Théâtre, elle a concocté un programme dédié à la Saint-Valentin, une farandole d’airs d’opéra qui émoustille les sens et enhardit les âmes..

De Verdi à Gounod, de Puccini à Massenet, de Berlioz à Wagner, goûtez aux délices des amours assouvies ou des passions contrariées !

Tout récemment couronnée d’une Victoire de la musique, la cantatrice est passée avec brio de la musique métal au bel canto. De sa première carrière, la mezzo-soprano issue d’une famille de musiciens a gardé une présence scénique hors du commun et un sens de la diction remarqués par la critique.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



