La Pastorale – Malandain Ballet Biarritz
9 février 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09

La pastorale met en lumière la capacité de Beethoven et Malandain à concilier tradition et création, à exalter la beauté et l’harmonie à travers le prisme d’une antiquité rêvée.

Une troisième rencontre éblouissante entre une symphonie puissante et évocatrice, et une danse tellurique et musicale…

Le corps dansant, sa puissance, sa virtuosité, sa sensibilité, est au cœur des œuvres de Thierry Malandain, auteur de plus de 80 chorégraphies. Très attaché à la culture du ballet classique dont il ravive les codes, le directeur du CCN Malandain Ballet Biarritz crée La Pastorale en écho à la musique intemporelle de Beethoven, toujours en quête de renouer avec « l’essence du sacré ». En témoigne son style incisif, son art du mouvement affuté, son sens du raffinement, la fluidité et le naturel qui caractérisent chacune de ses compositions.

Autant de qualités magnifiques pour évoquer l’histoire humaine déployée dans la Symphonie n°6, faite de tensions et de contrastes, et composer des tableaux aussi saisissants qu’envoûtants.

EUR.

380 Avenue Max Juvénal
Grand Théâtre de Provence
Aix-en-Provence 13100

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



