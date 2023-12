Cabaret new burlesque 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 2 février 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-03

Les reines de l’effeuillage toutes de chair et de strass, accompagnées de leur cowboy sur bâton à ressort, viennent faire fondre la glace hivernale avec un best of sulfureux de leurs meilleurs numéros..

Celles et ceux qui ont vécu l’expérience au Gymnase en 2015 n’en sont toujours pas remis. Les stars du film Tournée de Mathieu Amalric, Julie Atlas Muz, Dirty Martini, Kitten on the Keys, Mimi le Meaux et Roky Roulette, rejoints par Maine Attraction, reviennent plus sexy que jamais, chargés à bloc de leur énergie explosive. D’une liberté débridée, drôles et sexy, ces performeurs hors pair assument leur corps, en jouent avec audace et poussent le glamour à l’excès dans leurs numéros néo-burlesques, inspirés de l’art du strip-tease, mouvement classique et populaire du XXe siècle aux États-Unis. Plus efficace qu’un lifting, ce spectacle décomplexe et cela fait un bien fou.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



2023-12-15