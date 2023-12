Lovetrain2020 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 30 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 20:00:00

fin : 2024-01-30

Tableaux solaires et costumes flamboyants, corps vibrants sur les standards des tears for fears, Emanuel Gat vous invite à monter dans son lovetrain2020 à une allure d’enfer..

Depuis sa création, Lovetrain2020 provoque un raz de marée sur son passage ! Impulsive, joyeuse, baroque, la « comédie musicale contemporaine » d’Emanuel Gat conjure la morosité à grands coups de décibels. Le chorégraphe israélien installé en France a décidé, après la pandémie, d’aller à rebours de l’ambiance générale en puisant dans les danses urbaines euphorisantes, les mouvements classiques revisités, la virtuosité des danseuses et des danseurs qui se glissent dans les interstices de lumière et le sfumato pour mieux réapparaître dans tout leur éclat. Cet hymne à l’amour et à la vie, dansé comme une folle farandole, emporte tout sur son passage et laisse flotter après lui un sentiment d’exaltation partagé.

EUR.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



