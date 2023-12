Hors piste 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 27 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27

Encore une fois, le champion du biathlon français martin fourcade est là où nul ne l’attend : sur scène. Dans ce numéro de hors-piste assumé, le sportif le plus titré aux jeux olympiques se livre avec émotion et sincérité..

Si le biathlète Martin Fourcade a rangé ses skis de compétition, il continue à tracer son sillon singulier avec ce nouveau défi. Dans Hors piste, il retrace son parcours de champion à travers récits intimes et confessions sur les coulisses de la compétition. Du Jura au Vercors, de ses premiers pas sur les skis à l’instar de son grand frère Simon, à la consécration olympique, il relate sa carrière avec ses joies et ses peines : un moment intime et intense avec un homme face à sa légende et son public. Pour tous les passionnés de sport et de nature.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



