Youn Sun Nah 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 26 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26

La chanteuse sud-coréenne vient au grand théâtre présenter son dernier album qu’elle a entièrement écrit et composé. Un jazz scintillant aux rondeurs chaloupées, doux comme un matin d’été..

La chanteuse sud-coréenne vient au grand théâtre présenter son dernier album qu’elle a entièrement écrit et composé. Un jazz scintillant aux rondeurs chaloupées, doux comme un matin d’été.

Le confinement aura permis quelques pépites. C’est à ce moment-là, en 2020, à Séoul, que Youn Sun Nah écrit son onzième album, Waking world, le premier dont elle signe paroles et musique. Onze chansons comme autant de fragments de son histoire et du monde alors endormi. Sur scène, avec son quartet, elle navigue entre acoustique et électrique, empruntant au jazz, à la pop, à la folk et aux musiques du monde, entrelacs de sonorités graciles tout en nuance.

En prenant ce nouvel envol musical, après vingt ans de carrière, Youn Sun Nah, figure incontournable du jazz contemporain, plusieurs fois Disque d’or, prouve qu’elle est une artiste libre et généreuse prête à embarquer son public en terres inexplorées.

EUR.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence