La danse fait son show 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 24 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 20:30:00

fin : 2024-01-24

Pour les 10 ans du Conservatoire, le département Danse et l’Orchestre Symphonique du Conservatoire réunissent des centaines d’élèves danseurs, musiciens, et chanteurs pour vous proposer un voyage au gré de leurs imaginations et de leurs passions..

Pour les 10 ans du Conservatoire, le département Danse et l’Orchestre Symphonique du Conservatoire réunissent des centaines d’élèves danseurs, musiciens, et chanteurs pour vous proposer un voyage au gré de leurs imaginations et de leurs passions.

Des corps, des voix, des chœurs et des cœurs qui se rencontrent, se mêlent et s’entremêlent. Poésie, joie, rire et émotion aux sons des plus grands artistes qui ont bercé nos adolescences.



Au programme :

● George Gershwin, Philipp Glass, Queen

● Chorégraphies : Karine Aznar, Isabelle Arnaud, Jennifer Blasek, Christine Lyon-Moal, Sophie Rouch.

● Direction : Michel Durand-Mabire.

.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence