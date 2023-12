Möbius – Compagnie XY 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 7 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 15:00:00

fin : 2024-01-07

Sur un plateau nu, dix-neuf acrobates s’élèvent, se renversent dans un continuum infini tel un ruban de möbius. un vertige visuel et majestueux qui repousse les limites du cirque et de la danse..

Imitant les murmurations, ces vols coordonnés d’oiseaux où chacun réagit de façon quasi simultanée comme s’ils ne formaient qu’un seul être, les acrobates de Möbius ajustent leurs corps en mouvement perpétuel dans une synergie parfaite. À la verticalité du cirque répond l’horizontalité des chorégraphies de Rachid Ouramdane, directeur du Théâtre National de Chaillot, qui collabore au projet. Depuis quinze ans, la compagnie lilloise XY s’est imposée comme l’une des plus créatives du cirque contemporain en interrogeant le langage acrobatique à travers la pratique des portés. Poussé ici au rang d’art absolu, ce langage nous transporte entre ciel et terre où l’on assiste à la beauté fragile et énigmatique d’un ballet d’acrobates-étourneaux et nous rappelle l’intelligence collective des êtres vivants.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



