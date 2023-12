Concert du Nouvel An 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 2 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 20:00:00

fin : 2024-01-02

Un concert du Nouvel an festif, entre swing et fantaisie en compagnie de l’orchestre national de France..

De Gershwin à Bernstein, le chef Stéphane Denève, invité régulier des orchestres américains, propose les plus célèbres oeuvres symphoniques inspirées par le jazz. Sous sa baguette, la pianiste Lise de la Salle, remarquée en 2015 pour son intégrale des Concertos de Rachmaninov, interprète la pétillante Rhapsody in Blue, où les riffs suaves des cuivres voisinent avec d’ébouriffants chorus de piano, le tout animé du déhanché implacable des percussions.

En spécialiste avisé de la musique française, le chef a inscrit au programme la célèbre Arlésienne de Bizet complétée d’un réjouissant pot-pourri d’extraits d’opérettes d’Offenbach. Une soirée à ne pas manquer pour entamer l’année 2024 avec entrain !



Orchestre national de France sous la Direction de Stéphane Denève

➜ Piano : Lise de la Salle



● Léonard Bernstein : Candide, ouverture

● Georges Bizet : L’Arlésienne (Carillon, Menuet, Adagietto, Farandole)

● Jacques Offenbach-Manuel Rosenthal : La Gaîté Parisienne ; extraits

● George Gershwin : Rhapsody in Blue et An American in Paris.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence