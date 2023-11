Chantons sous la pluie 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 21 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’équipe de 20 chanteurs et danseurs et 20 musiciens, réunie autour de Patrick Leterme, directeur musical, et d’Ars Lyrica, relève le défi de porter ce chef-d’oeuvre de l’écran à la scène et vous plonge avec délectation dans le tourbillon des années 20..

2023-12-21 20:00:00 fin : 2023-12-21 . EUR.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The team of 20 singers, dancers and 20 musicians, led by musical director Patrick Leterme and Ars Lyrica, takes up the challenge of bringing this masterpiece from screen to stage, immersing you in the whirlwind of the 1920s.

El equipo de 20 cantantes y bailarines y 20 músicos, dirigidos por el director musical Patrick Leterme y Ars Lyrica, aceptan el reto de llevar esta obra maestra de la pantalla al escenario, sumergiéndole en el torbellino de los años veinte con deleite.

Das Team aus 20 Sängern, Tänzern und 20 Musikern um den musikalischen Leiter Patrick Leterme und Ars Lyrica stellt sich der Herausforderung, dieses Meisterwerk von der Leinwand auf die Bühne zu bringen und lässt Sie genüsslich in den Strudel der 20er Jahre eintauchen.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence