Les 7 doigts – Duel Reality / Au jeu comme en amour 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 22 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La fougueuse compagnie québecoise s’empare de l’histoire de Roméo et Juliette pour faire du plateau du Grand théâtre un ring ou les rixes s’annoncent aériennes.. Enfants

2023-11-22 20:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The spirited Quebec company takes the story of Romeo and Juliet and turns the stage of the Grand Théâtre into a ring for aerial brawls.

La aguerrida compañía quebequesa retoma la historia de Romeo y Julieta y convierte el escenario del Grand Théâtre en un ring de peleas aéreas.

Das feurige Ensemble aus Quebec nimmt sich der Geschichte von Romeo und Julia an und verwandelt die Bühne des Grand Théâtre in einen Ring, in dem es zu luftigen Auseinandersetzungen kommen kann.

