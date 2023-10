Antipodes – Josette Baïz 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 6 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Josette Baïz fait de la création un challenge permanent ! Dans sa pièce antipodes, la bien-nommée, elle met au défi ses jeunes danseurs de se glisser dans l’univers de six chorégraphes aux styles singuliers.. Familles

Josette Baïz makes creation a constant challenge! In her aptly-named piece antipodes, she challenges her young dancers to slip into the universe of six choreographers with singular styles.

Josette Baïz hace de la creación un reto constante En su bien llamada pieza Antípodas, desafía a sus jóvenes bailarines a deslizarse en el universo de seis coreógrafos con estilos singulares.

Josette Baïz macht die Kreation zu einer ständigen Herausforderung! In ihrem Stück Antipodes, dem so genannten Antipoden, fordert sie ihre jungen Tänzer heraus, in die Welt von sechs Choreografen mit einzigartigen Stilen zu schlüpfen.

