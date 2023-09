Le Carnaval des Animaux 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 28 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Un classique pour découvrir la musique ! Encore plus lorsque la musique de Saint-Saëns, interprétée par l’orchestre national de Lyon, répond aux textes poétiques d’Élodie Fondacci dits avec humour et fantaisie par Michel Vuillermoz.. Familles

2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A classic for discovering music! Even more so when the music of Saint-Saëns, performed by the Orchestre National de Lyon, responds to Élodie Fondacci?s poetic texts read with humor and fantasy by Michel Vuillermoz.

¡Un clásico para descubrir la música! Más aún cuando la música de Saint-Saëns, interpretada por la Orquesta Nacional de Lyon, está ambientada con los textos poéticos de Élodie Fondacci, leídos con humor y fantasía por Michel Vuillermoz.

Ein Klassiker, um die Musik zu entdecken! Noch mehr, wenn die Musik von Saint-Saëns, gespielt vom Nationalorchester von Lyon, auf die poetischen Texte von Élodie Fondacci antwortet, die von Michel Vuillermoz mit Humor und Fantasie gesprochen werden.

