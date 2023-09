100 ans de Dysney, en musique et en dessin 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 24 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Un spectacle pendant laquelle le public est immergé dans l’univers musical et visuel de Walt Disney au travers d’extraits musicaux d’une sélection de films retraçant le centenaire de la création de la Walt Disney Company..

2023-10-24 20:00:00 fin : 2023-10-24 . EUR.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A show in which the audience is immersed in the musical and visual universe of Walt Disney through musical extracts from a selection of films marking the centenary of the Walt Disney Company?s creation.

Un espectáculo en el que el público se sumerge en el universo musical y visual de Walt Disney a través de extractos musicales de una selección de películas que conmemoran el centenario de la creación de la compañía Walt Disney.

Eine Show, in der das Publikum in die musikalische und visuelle Welt von Walt Disney eintaucht, indem es Musikausschnitte aus einer Auswahl von Filmen hört, die das hundertjährige Bestehen der Walt Disney Company dokumentieren.

