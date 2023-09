Dvořák – Symphonie du Nouveau Monde 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 10 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le prestigieux orchestre des Champs-Élysées propose un programme spécial Dvořák, où la puissance symphonique voisine avec l’onctuosité du violoncelle solo..

2023-10-10 20:00:00 fin : 2023-10-10 . EUR.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The prestigious Orchestre des Champs-Élysées offers a special Dvo?ák program, where symphonic power meets the unctuousness of solo cello.

La prestigiosa Orquesta de los Campos Elíseos ofrece un programa especial Dvo?ák, donde la potencia sinfónica se une a la untuosidad del violonchelo solista.

Das renommierte Orchestre des Champs-Élysées bietet ein spezielles Dvo?ák-Programm an, in dem symphonische Kraft mit der Cremigkeit des Solo-Cellos einhergeht.

