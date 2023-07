Missa Solemnis 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 22 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Cette pièce majeure du répertoire sacré, en bonne place aux côtés de la Messe en si de Bach et du Requiem de Mozart, est l’œuvre la plus longue de Beethoven et assurément celle qui lui a réclamé le plus de travail..

Grand Théâtre de Provence

This major work of the sacred repertoire, which ranks alongside Bach’s Mass in B and Mozart’s Requiem, is Beethoven’s longest work, and undoubtedly the one that required the most work.

Esta obra capital del repertorio sacro, que se sitúa junto a la Misa en si de Bach y el Réquiem de Mozart, es la obra más larga de Beethoven y, sin duda, la que más trabajo le exigió.

Dieses Hauptwerk des geistlichen Repertoires, das neben Bachs Messe in H und Mozarts Requiem steht, ist Beethovens längstes Werk und sicherlich dasjenige, an dem er am meisten gearbeitet hat.

