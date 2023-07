London Symphony Orchestra – Triptyque de la plus haute intensité 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 20 juillet 2023, Aix-en-Provence.

En hommage à Kaija Saariaho, disparue le 2 juin dernier, le programme de ce concert ouvre par sa pièce, Lumière et Pesanteur, d’après la « Huitième station » de La Passion de Simone, œuvre que la compositrice appréciait particulièrement..

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As a tribute to Kaija Saariaho, who passed away on 2 June, this concert, conducted by Susanna Mälkki on Thursday 20 July 2023 at the Grand Théâtre de Provence, will open with her piece Lumière et Pesanteur based on the “Eighth Station” of La Passion de Simone, of which she was particularly fond.

En homenaje a Kaija Saariaho, fallecida el 2 de junio de este año, el programa de este concierto se abre con su pieza Lumière et Pesanteur, basada en la « Octava estación » de La Passion de Simone, obra que la compositora apreciaba especialmente.

Als Hommage an Kaija Saariaho, die am 2. Juni verstorben ist, eröffnet das Programm dieses Konzerts mit ihrem Stück Licht und Schwere, das auf der « Achten Station » aus La Passion de Simone basiert, einem Werk, das die Komponistin besonders schätzte.

