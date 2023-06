London Symphony Orchestra – Chant de la nuit, promesse de l’aube 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 14 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

En contrepoint à Wozzeck, Sir Simon Rattle et le London Symphony Orchestra font entendre les accents fantastiques et grotesques de la Septième Symphonie de Mahler, qui oscille entre hommage nocturne à la nature et caricature de fanfares militaires..

2023-07-14 20:00:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As a counterpoint to Wozzeck, Sir Simon Rattle and the London Symphony Orchestra present the fantastic and grotesque accents of Mahler’s Seventh Symphony, oscillating between night-time homage to nature and caricature of military bands.

Como contrapunto a Wozzeck, Sir Simon Rattle y la Orquesta Sinfónica de Londres presentan los acentos fantásticos y grotescos de la Séptima Sinfonía de Mahler, que oscila entre un homenaje nocturno a la naturaleza y una caricatura de las bandas militares.

Als Kontrapunkt zu Wozzeck lassen Sir Simon Rattle und das London Symphony Orchestra die fantastischen und grotesken Akzente von Mahlers Siebter Symphonie erklingen, die zwischen nächtlicher Huldigung der Natur und der Karikatur von Militärkapellen schwankt.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence