Wozzeck 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence, 7 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Opéra en trois actes, créé le 14 décembre 1925 au Staatsoper unter den linden, Berlin.

Livret du compositeur d’après le drame Woyzeck (1836) de Georg Büchner



1h40 sans entracte / Spectacle en allemand surtitré en français et en anglais..

2023-07-07 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-07 . EUR.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Opera In Three Acts, First Performed On 14 December 1925 At The Staatsoper Unter Den Linden, Berlin.

Libretto By The Composer Based On The Drama Woyzeck (1836) By Georg Büchner.



1 hour and 40 minutes without interval / Sung in German with French and English surtitles

Ópera en tres actos, estrenada el 14 de diciembre de 1925 en la Staatsoper unter den Linden de Berlín.

Libreto del compositor basado en el drama Woyzeck (1836) de Georg Büchner



1h40 sin intermedio / Representada en alemán con sobretítulos en francés e inglés.

Oper in drei Akten, uraufgeführt am 14. Dezember 1925 an der Staatsoper unter den Linden, Berlin.

Libretto des Komponisten nach dem Drama Woyzeck (1836) von Georg Büchner



1h40 ohne Pause / Aufführung in deutscher Sprache mit französischen und englischen Übertiteln.

