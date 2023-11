EXPOSITION PHOTOS – BRIGITTE LE PEZENNEC 38 Rue Victor Hugo Grenade, 1 décembre 2023, Grenade.

Grenade,Haute-Garonne

Brigitte Le Pezennec expose ses photos, représentant les beautés de la nature, dans l’espace Halle & Arts, au sein de l’Office de Tourisme des Hauts Tolosans de Grenade, entre le Vendredi 1er et le Jeudi 28 Décembre 2023..

2023-12-01 fin : 2023-12-02 . .

38 Rue Victor Hugo OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie



Brigitte Le Pezennec is exhibiting her photos, depicting the beauties of nature, in the Halle & Arts space, within the Hauts Tolosans Tourist Office in Grenade, between Friday December 1 and Thursday December 28, 2023.

Brigitte Le Pezennec expone sus fotografías de la belleza de la naturaleza en el espacio Halle & Arts de la Oficina de Turismo de Hauts Tolosans, en Granada, entre el viernes 1 y el jueves 28 de diciembre de 2023.

Brigitte Le Pezennec stellt zwischen Freitag, dem 1. und Donnerstag, dem 28. Dezember 2023 ihre Fotos, die die Schönheiten der Natur darstellen, im Raum Halle & Arts im Fremdenverkehrsamt Hauts Tolosans in Granada aus.

Mise à jour le 2023-11-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE