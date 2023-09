EXPOSITION – DÉCOUVRIR ET RESTAURER UNE MARQUETERIE INTÉRIEURE, LA VITRINE FOUGÈRES 38 rue Sergent Blandan Nancy, 6 décembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Cette exposition-dossier vous invite à (re)découvrir cette œuvre emblématique des collections du musée et le savoir-faire d’Auguste Herbst, employé des ateliers Gallé.. Tout public

Vendredi 2023-12-06 10:00:00 fin : 2024-03-10 18:00:00. 4.5 EUR.

38 rue Sergent Blandan

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



This exhibition-file invites you to (re)discover this emblematic work from the museum’s collections and the skills of Auguste Herbst, an employee of the Gallé workshops.

Este dossier-exposición le invita a (re)descubrir esta obra emblemática de las colecciones del museo y los conocimientos de Auguste Herbst, empleado de los talleres Gallé.

Diese Ausstellung mit Dossier lädt Sie ein, dieses emblematische Werk aus den Sammlungen des Museums und die Kunstfertigkeit von Auguste Herbst, einem Angestellten der Gallé-Werkstätten, (wieder) zu entdecken.

