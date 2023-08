Les 7 Péchés Capiteux des vignerons de Bernardswiller 38 rue Sainte-Odile Bernardswiller, 21 octobre 2023, Bernardswiller.

Bernardswiller,Bas-Rhin

Balade surprise à travers le village et le vignoble, rencontre avec un viticulteur (Domaine Motz) et dîner de produits du terroir. Sur inscription https://bit.ly/7_péchés_FWE_2023.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 20:00:00. EUR.

38 rue Sainte-Odile

Bernardswiller 67210 Bas-Rhin Grand Est



A surprise stroll through the village and vineyards, a meeting with a winegrower (Domaine Motz) and a dinner featuring local produce. Registration required https://bit.ly/7_péchés_FWE_2023

Dé un paseo sorpresa por el pueblo y los viñedos, conozca a un viticultor (Domaine Motz) y disfrute de una cena con productos locales. Inscripción obligatoria https://bit.ly/7_péchés_FWE_2023

Überraschungsspaziergang durch das Dorf und die Weinberge, Treffen mit einem Weinbauern (Domaine Motz) und Abendessen mit regionalen Produkten. Auf Anmeldung https://bit.ly/7_péchés_FWE_2023

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de tourisme d’Obernai