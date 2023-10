Les petites histoires du mercredi 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque, 29 novembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Pour les bébés à partir de 6 mois.

Venez écouter des histoires ! Votre enfant choisit son livre favori et sa lectrice pour un moment de lecture en tête à tête..

2023-11-29 10:30:00 fin : 2023-11-29 12:00:00. .

38 rue Saint-Michel Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



For babies from 6 months and up.

Come listen to stories! Your child chooses his favorite book and his reader for a one-on-one reading time.

Para bebés a partir de 6 meses.

¡Ven a escuchar cuentos! Su hijo elige su libro favorito y su lector para un momento de lectura individual.

Für Babys ab 6 Monaten.

Kommen Sie und hören Sie Geschichten! Ihr Kind wählt sein Lieblingsbuch und seine Vorleserin für einen Moment des gemeinsamen Lesens.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche