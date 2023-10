Atelier créatif – Marque page fleuri 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque, 28 octobre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Réalisez un beau marque-page fleuri composé de fleurs séchées à l’aide des conseils avisés d’Aurore, animatrice d’Autour d’un thé – Le Labo créatif..

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 11:30:00. .

38 rue Saint-Michel Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



For children aged 8 to 12.

Make a beautiful floral bookmark from dried flowers with the help of Aurore, host of Autour d’un thé – Le Labo créatif.

Para niños de 8 a 12 años.

Realiza un bonito marcapáginas floral con flores secas con los consejos expertos de Aurore, presentadora de Autour d’un thé – Le Labo créatif.

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren.

Basteln Sie unter Anleitung von Aurore, Animateurin von Autour d’un thé – Le Labo créatif, ein schönes blumiges Lesezeichen aus getrockneten Blumen.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche