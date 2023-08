Ludothèque éphémère 38 Rue Saint-Michel Pont-l’Évêque, 27 octobre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Les petits et les grands pourront s’amuser en faisant un jeu de société sur le thème d’Halloween !.

2023-10-27 14:00:00 fin : 2023-10-27 18:00:00. .

38 Rue Saint-Michel Bibliothèque Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Young and old alike can enjoy a Halloween-themed board game!

Grandes y pequeños podrán disfrutar de un juego de mesa con temática de Halloween

Groß und Klein können sich bei einem Brettspiel zum Thema Halloween amüsieren!

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche