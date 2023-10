Lecture individualisée ou jeux 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque, 25 octobre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Un moment à la bibli pour se détendre, écouter des petites histoires et s’amuser en toute sérénité..

2023-10-25 10:00:00 fin : 2023-10-25 12:30:00. .

38 rue Saint-Michel Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



A moment in the library to relax, listen to little stories and have fun in complete serenity

Un momento en la biblioteca para relajarse, escuchar historias y disfrutar.

Ein Moment in der Bibliothek, um sich zu entspannen, kleinen Geschichten zu lauschen und sich in aller Ruhe zu amüsieren.

