Journée Porte Ouverte de la Bibliothèque Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque, 30 septembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Samedi 30 septembre, la bibliothèque Terre d’Auge à Pont-l’Evêque vous ouvre grand ses portes pour une journée exceptionnelle !

Lire et faire lire Calvados s’y associe en vous conviant à la rencontre de l’auteur Franck Achard et Evanne Dufeil pour leur album « Grand-père papillon » edition Motus.

La matinée leur est consacrée pour une lecture animée et un temps d’échange autour de leur création. Ils vous guideront ensuite dans l’exposition des dessins réalisés avec l’illustrateur par les élèves de l’école de Bonnebosq.

L’après-midi découvrez la bibliothèque autrement :

– une exposition vous en fera explorer les coulisses

– vous pourrez être initié aux trésors de la boîte numérique

– jouer avec notre sélection de jeux de société en libre accès

– remplir vos étagères de livres à 1 € !

Au jardin, les plus jeunes pourront découvrir l’album par une lecture adressée à chacun par les bénévoles de la bibliothèque et de l’association Lire et faire lire.

Et bien sûr, lire, flâner, papoter, emprunter…

Une belle journée à partager !.

2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-09-30 16:00:00. .

38 rue Saint-Michel Bibliothèque Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



On Saturday, September 30, the Terre d?Auge library in Pont-l?Evêque opens its doors to you for an exceptional day!

Lire et faire lire Calvados invites you to meet authors Franck Achard and Evanne Dufeil for their album « Grand-père papillon », published by Motus.

The morning will be devoted to a lively reading and a time of discussion around their creation. They will then guide you through the exhibition of drawings created with the illustrator by Bonnebosq schoolchildren.

In the afternoon, discover the library in a different way:

– a behind-the-scenes exhibition

– be introduced to the treasures of the digital box

– play with our selection of freely-available board games

– fill your shelves with books for 1 ? !

In the garden, the youngest visitors can discover the album through a reading addressed to each one by volunteers from the library and the Lire et faire lire association.

And of course, read, stroll, chat, borrow?

A wonderful day to share!

El sábado 30 de septiembre, la biblioteca Terre d’Auge de Pont-l’Evêque le abre sus puertas para una jornada excepcional

Lire et faire lire Calvados se une para invitarle a conocer al autor Franck Achard y a Evanne Dufeil por su álbum « Grand-père papillon », publicado por Motus.

Les dedicaremos la mañana a una lectura animada y a charlar sobre su obra. A continuación, le guiarán a través de la exposición de dibujos realizados con el ilustrador por alumnos de la escuela de Bonnebosq.

Por la tarde, descubra la biblioteca de otra manera:

– una exposición entre bastidores

– descubra los tesoros de la caja digital

– juegue con nuestra selección de juegos de mesa de libre acceso

– llene sus estanterías de libros por 1?

En el jardín, los visitantes más jóvenes podrán descubrir el álbum leyéndoles libros de la mano de voluntarios de la biblioteca y de la asociación Lire et faire lire.

Y por supuesto, podrán leer, pasear, charlar, pedir prestado?

¡Un día estupendo!

Am Samstag, den 30. September, öffnet die Bibliothek Terre d’Auge in Pont-l’Evêque ihre Türen für einen ganz besonderen Tag!

Lire et faire lire Calvados beteiligt sich daran und lädt Sie zu einem Treffen mit dem Autor Franck Achard und Evanne Dufeil für ihr Album « Grand-père papillon » edition Motus ein.

Am Vormittag haben sie Zeit für eine Lesung und einen Austausch über ihr Werk. Anschließend führen sie Sie durch die Ausstellung der Zeichnungen, die die Schüler der Bonnebosq-Schule gemeinsam mit dem Illustrator angefertigt haben.

Am Nachmittag können Sie die Bibliothek auf andere Weise entdecken:

– eine Ausstellung lässt Sie hinter die Kulissen blicken

– sie können sich in die Schätze der digitalen Box einführen lassen

– mit unserer Auswahl an frei zugänglichen Gesellschaftsspielen spielen

– ihre Regale mit Büchern für 1 ? füllen!

Im Garten können die Kleinsten das Album entdecken, indem die Freiwilligen der Bibliothek und des Vereins Lire et faire lire jedem einzelnen vorlesen.

Und natürlich: lesen, flanieren, plaudern, ausleihen?

Ein schöner Tag zum Mitmachen!

