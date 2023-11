Ciné chez nous – Archigny – Film « Flo » 38 rue Roger Furgé Archigny, 28 décembre 2023, Archigny.

Archigny,Vienne

Ciné chez nous à Archigny vous propose :

« Flo » film de Géraldine Danon avec Stéphane Caillard, Alison Wheeler, Alexis Michalik

à la salle des fêtes à 20h30.

SYNOPSIS ET DÉTAILS :

Connue comme « la petite fiancée de l’Atlantique », Florence Arthaud fut surtout une grande navigatrice. Son palmarès exceptionnel, et unique dans cet univers masculin, connut son apogée avec sa victoire de la Route du Rhum en 1990.

Au-delà de ces exploits, FLO raconte l’incroyable destin d’une femme farouchement libre qui – après un accident de la route ayant failli lui coûter la vie – décide de rejeter son milieu bourgeois et la vie qui lui avait été tracée, pour vivre pleinement ses rêves..

38 rue Roger Furgé Salle des fêtes, Archigny

Ciné chez nous in Archigny offers :

« Flo » by Géraldine Danon with Stéphane Caillard, Alison Wheeler, Alexis Michalik

at the village hall at 8:30pm.

SYNOPSIS AND DETAILS:

Known as the « Little Bride of the Atlantic », Florence Arthaud was above all a great sailor. Her exceptional list of achievements, unique in the male-dominated world, culminated in her victory in the Route du Rhum in 1990.

Beyond these exploits, FLO recounts the incredible destiny of a fiercely free woman who – after a road accident that almost cost her her life – decided to reject her bourgeois milieu and the life that had been laid out for her, to live her dreams to the full.

Ciné chez nous en Archigny le ofrece :

« Flo » de Géraldine Danon con Stéphane Caillard, Alison Wheeler, Alexis Michalik

en la sala del pueblo a las 20:30 h.

SINOPSIS Y DETALLES :

Conocida como la « Pequeña Novia del Atlántico », Florence Arthaud fue ante todo una gran navegante. Su excepcional palmarés, único en este mundo dominado por los hombres, culminó con su victoria en la Ruta del Ron en 1990.

Más allá de estas hazañas, FLO cuenta la increíble historia de una mujer ferozmente libre que, tras un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida, decidió rechazar su entorno burgués y la vida que le habían tendido para vivir plenamente sus sueños.

Ciné chez nous in Archigny bietet Ihnen :

« Flo » Film von Géraldine Danon mit Stéphane Caillard, Alison Wheeler, Alexis Michalik

im Festsaal um 20.30 Uhr.

SYNOPSIS UND DETAILS :

Florence Arthaud, bekannt als « die kleine Braut des Atlantiks », war vor allem eine große Seglerin. Ihre außergewöhnliche und in dieser Männerwelt einzigartige Erfolgsbilanz erreichte ihren Höhepunkt mit ihrem Sieg bei der Route du Rhum im Jahr 1990.

Neben diesen Erfolgen erzählt FLO das unglaubliche Schicksal einer freien Frau, die nach einem Verkehrsunfall, der sie fast das Leben gekostet hätte, beschließt, ihr bürgerliches Umfeld und das Leben, das ihr vorgezeichnet war, zu verlassen, um ihre Träume zu leben.

