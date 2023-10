Atelier de Yoga 38 rue Pannessac Le Puy-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Atelier de Yoga 38 rue Pannessac Le Puy-en-Velay, 12 novembre 2023, Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay,Haute-Loire Atelier de Yoga Iyengar.

2023-11-12 10:00:00 fin : 2023-11-12 13:00:00. EUR.

38 rue Pannessac Schappler Juliane

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Iyengar Yoga workshop Taller de yoga Iyengar Iyengar Yoga Workshop Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu 38 rue Pannessac Adresse 38 rue Pannessac Schappler Juliane Ville Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire Lieu Ville 38 rue Pannessac Le Puy-en-Velay latitude longitude 45.043878;3.881551

38 rue Pannessac Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le puy-en-velay/