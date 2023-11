Gouter solidaire 38 rue Marcel Pagnol Montélier, 3 décembre 2023, Montélier.

Montélier,Drôme

Conte, musique et artisanat des Andes.

Conte musical avec : Lise mOrechevalier, Cristina d’Equateur et l’ensemble de Kantuta.

2023-12-03 16:30:00 fin : 2023-12-03 . .

38 rue Marcel Pagnol Fauconnières

Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Storytelling, music and handicrafts from the Andes.

Musical storytelling with: Lise mOrechevalier, Cristina d’Equateur and the Kantuta ensemble

Cuentacuentos, música y artesanía de los Andes.

Narración musical con: Lise mOrechevalier, Cristina d’Equateur y el conjunto Kantuta

Märchen, Musik und Kunsthandwerk aus den Anden.

Musikalisches Märchen mit: Lise mOrechevalier, Cristina aus Ecuador und dem Ensemble von Kantuta

Mise à jour le 2023-11-21 par Valence Romans Tourisme