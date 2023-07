Atelier Patrimoine : La Mothe Bézat et la ferronerie d’art 38, rue Garonne Boé, 6 juillet 2023, Boé.

Boé,Lot-et-Garonne

Cet atelier vous propose de découvrir l’histoire des mottes féodales de la plaine de Garonne, avec le site emblématique de La Mothe Bézat. A l’issue de la visite, son propriétaire, l’artisan d’art Willy Labruyère vous invite à une initiation à la ferronnerie d’art. Venez battre le fer !.

2023-07-06 fin : 2023-07-06 17:00:00.

38, rue Garonne La Mothe Bézat

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



This workshop introduces you to the history of feudal mottes on the Garonne plain, including the emblematic site of La Mothe Bézat. At the end of the tour, owner and craftsman Willy Labruyère invites you to join him for an introduction to the art of ironwork. Come and strike the iron!

Este taller le invita a descubrir la historia de las mottes feudales de la llanura del Garona, incluido el emblemático emplazamiento de La Mothe Bézat. Al final del recorrido, el propietario, el artesano Willy Labruyère, le invita a participar en una iniciación al arte del hierro. ¡Venga a golpear el hierro!

In diesem Workshop lernen Sie die Geschichte der feudalen Motte in der Garonne-Ebene kennen, mit dem symbolträchtigen Ort La Mothe Bézat. Im Anschluss an die Besichtigung lädt Sie der Besitzer, der Kunsthandwerker Willy Labruyère, zu einer Einführung in die Kunstschmiedekunst ein. Schlagen Sie das Eisen!

