La galerie Incarnato vous propose de découvrir l’exposition « Peau de papier » de Marie Lhomet, du 18 novembre au 28 décembre.

Artiste plasticienne, Marie Lhomet se nomme elle-même artiste papier tant il est au centre de son travail. Elle crée à la main, s’efforce de transformer la plante, la façonner pour en faire une oeuvre. Cela implique un travail avec la sensation, l’émotion et l’inconscient.

Artiste chercheuse, elle remonte à la source de sa pratique pour mieux la comprendre, remonte à la source de ses matériaux pour mieux les travailler. Elle piste les matériaux plus respectueux de l’environnement, si possible locaux ou recyclés. Elle aspire à brouiller la frontière entre l’artisanat et l’art en reprenant à son compte des techniques séculaires.

Elle s’applique à atteindre un savoir-faire de l’ordre du geste, de l’humain, de la transmission. Ces mouvements de la main prennent autant de place que le résultat. Utiliser ces techniques ancestrales : tissage, tressage, broderie, qui l’obligent à prendre le temps, comptent pareillement.

Le besoin d’aller au-delà de la simple feuille et de s’inclure dans l’oeuvre, pour la continuité de son geste, se fait ressentir. Ainsi naissent les costumes. L’esprit du papier prend enfin forme. Le volume, le mouvement l’appellent.

Vernissage, le samedi 18 novembre.

Galerie Incarnato invites you to discover Marie Lhomet’s « Peau de papier » exhibition, from November 18 to December 28.

A visual artist, Marie Lhomet calls herself a paper artist, since paper is so central to her work. She creates by hand, striving to transform the plant, shaping it into a work of art. This involves working with sensation, emotion and the unconscious.

As a research artist, she goes back to the source of her practice to better understand it, back to the source of her materials to better work with them. She looks for materials that are more respectful of the environment, if possible local or recycled. She aspires to blur the boundary between craft and art by reclaiming age-old techniques.

She strives to achieve a level of know-how based on gesture, human touch and transmission. The movements of the hand are as important as the result. Using ancestral techniques such as weaving, braiding and embroidery, which oblige her to take her time, are just as important.

The need to go beyond the simple sheet and include herself in the work, for the continuity of her gesture, is felt. And so the costumes are born. The spirit of paper finally takes shape. Volume and movement beckon.

Opening, Saturday November 18

La Galería Incarnato le invita a descubrir la exposición « Peau de papier » de Marie Lhomet, del 18 de noviembre al 28 de diciembre.

Marie Lhomet es una artista visual que se define a sí misma como artista del papel, ya que el papel ocupa un lugar central en su trabajo. Crea a mano, trabajando para transformar la planta, dándole forma de obra de arte. Para ello trabaja con la sensación, la emoción y el inconsciente.

Como artista investigadora, vuelve al origen de su práctica para entenderla mejor, vuelve al origen de sus materiales para trabajar mejor con ellos. Busca materiales más respetuosos con el medio ambiente, a ser posible locales o reciclados. Aspira a difuminar las fronteras entre artesanía y arte retomando técnicas ancestrales.

Se esfuerza por alcanzar un nivel de artesanía basado en el gesto, el tacto humano y la transmisión. Los movimientos de la mano son tan importantes como el resultado. El uso de técnicas ancestrales como el tejido, el trenzado y el bordado, que le exigen tomarse su tiempo, son igual de importantes.

Siente la necesidad de ir más allá de la simple sábana e incluirse en la obra, por la continuidad de su gesto. Y así nacen los trajes. El espíritu del papel toma por fin forma. El volumen y el movimiento llaman.

Inauguración, sábado 18 de noviembre

In der Galerie Incarnato können Sie vom 18. November bis zum 28. Dezember die Ausstellung « Peau de papier » von Marie Lhomet entdecken.

Die bildende Künstlerin Marie Lhomet bezeichnet sich selbst als Papierkünstlerin, da das Papier im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht. Sie schafft von Hand, bemüht sich, die Pflanze umzuwandeln, sie zu formen, um daraus ein Werk zu machen. Das bedeutet, dass sie mit Empfindungen, Emotionen und dem Unbewussten arbeitet.

Als forschende Künstlerin geht sie zu den Wurzeln ihrer Praxis zurück, um sie besser zu verstehen, und zu den Wurzeln ihrer Materialien, um sie besser zu bearbeiten. Sie sucht nach umweltfreundlichen, möglichst lokalen oder recycelten Materialien. Sie möchte die Grenzen zwischen Handwerk und Kunst verwischen, indem sie jahrhundertealte Techniken wieder aufgreift.

Sie bemüht sich um ein Know-how, das sich auf die Gesten, die Menschen und die Weitergabe bezieht. Diese Handbewegungen nehmen genauso viel Raum ein wie das Ergebnis. Ebenso wichtig ist die Verwendung von althergebrachten Techniken wie Weben, Flechten und Sticken, für die sie sich Zeit nehmen muss.

Das Bedürfnis, über das einfache Blatt hinauszugehen und sich selbst in das Werk einzubeziehen, um die Kontinuität seiner Geste zu gewährleisten, ist spürbar. So entstehen die Kostüme. Der Geist des Papiers nimmt endlich Gestalt an. Das Volumen und die Bewegung rufen nach ihm.

Vernissage, Samstag, 18. November

