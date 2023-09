Exposition Herbes folles et vieilles pierres – Tout public – Dernier jour 38 rue du Château Ferrette, 24 septembre 2023, Ferrette.

Ferrette,Haut-Rhin

Durant tout l’après-midi, le public pourra acquérir les photos et les œuvres d’art exposées depuis fin mars à l’espace muséal Re-Naissance. (de 5€ à 90€ selon format).

2023-09-24 fin : 2023-09-24 17:00:00. 0 EUR.

38 rue du Château

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est



Throughout the afternoon, the public will be able to purchase photos and works of art exhibited since the end of March at the Re-Naissance museum space. (from 5? to 90? depending on format)

Durante toda la tarde, el público podrá adquirir fotografías y obras de arte expuestas en el museo del Renacimiento desde finales de marzo. (de 5 a 90 euros según el formato)

Den ganzen Nachmittag über können die Besucher Fotos und Kunstwerke erwerben, die seit Ende März im Museumsbereich Re-Naissance ausgestellt sind. (von 5? bis 90? je nach Format)

Mise à jour le 2023-09-17 par Office de tourisme du Sundgau