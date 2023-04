Explore ton Jura – Herbes folles et vieilles pierres- Exposition tout public 38 rue du Château Ferrette Catégories d’Évènement: Ferrette

Haut-Rhin

Explore ton Jura – Herbes folles et vieilles pierres- Exposition tout public 38 rue du Château, 13 mai 2023, Ferrette. Exposition présentée par Trésors de Ferrette – Tout public – Accès libre.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 17:00:00. 0 EUR.

38 rue du Château

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est



Exhibition presented by Trésors de Ferrette – All public – Free access Exposición presentada por Trésors de Ferrette – Todos los públicos – Acceso libre Ausstellung präsentiert von Trésors de Ferrette – Für jedes Publikum – Freier Zugang Mise à jour le 2023-03-31 par Office de tourisme du Sundgau

Détails Catégories d’Évènement: Ferrette, Haut-Rhin Autres Lieu 38 rue du Château Adresse 38 rue du Château Ville Ferrette Departement Haut-Rhin Lieu Ville 38 rue du Château Ferrette

38 rue du Château Ferrette Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrette/

Explore ton Jura – Herbes folles et vieilles pierres- Exposition tout public 38 rue du Château 2023-05-13 was last modified: by Explore ton Jura – Herbes folles et vieilles pierres- Exposition tout public 38 rue du Château 38 rue du Château 13 mai 2023 38 rue du Château Ferrette

Ferrette Haut-Rhin